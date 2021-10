Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’inaspettata gravidanza di Selin Atakan (Bige Onal) metterà nuovamente in discussione la pace appena raggiunta da Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Tuttavia, la controversa situazione si risolverà in tempi brevi perché la nostra protagonista scoprirà una grande menzogna della sua “antagonista”…

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN scopre che SELIN è incinta ma…

Love Is In The Air, news: Eda comunica a Serkan che Selin è incinta

Come abbiamo già fatto presente nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui Serkan recupererà finalmente la memoria. A quel punto, Eda annullerà la sua unione con Deniz (Sarp Can Koroglu), che sarà riuscito a sposarla con l’inganno, e concentrerà nuovamente le sue attenzioni su Bolat. Tuttavia, dopo pochi giorni, Melo (Elcin Afacan) scoprirà che Selin è incinta e non troverà altra scelta possibile se non quella di comunicare la cattiva notizia all’amica, dato che sarà più che mai convinta del fatto che il padre del bimbo sia proprio Serkan.

Da lì, la storyline verrà scandita da una serie di colpi di scena: in primis, Eda non riuscirà a tacere a lungo e metterà al corrente Serkan della gravidanza di Selin. Da un lato l’uomo si difenderà sostenendo di non avere mai avuto dei rapporti intimi con la donna nei mesi in cui è stato colto dall’amnesia, dall’altro la Atakan dirà l’esatto contrario e manderà letteralmente in confusione l’architetto, che non vorrà perdere la Yildiz per l’ennesima volta.

Love Is In The Air, trame: Eda sta per partire per New York ma Serkan…

Il mistero, almeno per i telespettatori, troverà da subito risoluzione: grazie ad un dialogo, verrà infatti fuori che Deniz e Selin hanno trascorso una notte di passione insieme. Da ciò, sarà dunque chiaro che è il barista il padre del bambino della donna, la quale vorrà però omettere la verità per costringere Bolat a stare al suo fianco e a prendersi le sue responsabilità. Un piano diabolico che sembrerà produrre i suoi risultati, dato che Eda lascerà Serkan e comprerà un biglietto per New York!

Fortunatamente, la macchinazione non andrà però a buon fine: informato da Melo e Ayfer (Evrim Dogan) di ciò che Eda sta per fare, Serkan si precipiterà in aeroporto. Una volta che arriverà sul posto, l’uomo verrà improvvisamente colto da un malore e perderà i sensi. La Yildiz, negli stessi momenti, sentirà una fitta al cuore e deciderà di non partire. Ciò le darà modo di soccorrere subito il suo amato e di portarlo in ospedale!

Love Is In The Air, spoiler: Eda scopre che il figlio di Selin è di Deniz

E sarà proprio in quel luogo che Eda si troverà ad origliare una conversazione telefonica tra Selin e Deniz, scoprendo così che è il suo “ex migliore amico” il padre del bambino che la donna ha in grembo! La nostra protagonista costringerà quindi la Atakan ad andare nella camera di Bolat e a confessargli che gli ha mentito.

In ogni caso, anche se questa faccenda si risolverà nel migliore dei modi, possiamo già anticiparvi che lo strano malore di Serkan porterà ad uno spiacevole risvolto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)