Per quanto tempo Serkan Bolat (Kerem Bursin) ignorerà che l’ex fidanzata Selin Atakan (Bige Onal) è incinta? In realtà, il bell’architetto scoprirà fin da subito la verità nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air perché Eda Yildiz (Hande Ercel), stremata dalla situazione che si verrà a creare, deciderà di confessarglielo. Da qui partirà così un vero e proprio inganno. Scopriamo insieme il motivo…

Love Is In The Air, news: Eda scopre da Melo che Selin è incinta

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via nel momento in cui Serkan recupererà la memoria e deciderà di ricominciare con Eda. Quest’ultima, dopo aver ottenuto l’annullamento del matrimonio con Deniz Karsu Sarachan (Sarp Can Koroglu), sarà al settimo cielo all’idea di avere nuovamente un futuro al fianco del bel Bolat ma il suo entusiasmo verrà presto smorzato da un’amara scoperta: Melo (Elcin Afacan) le confesserà infatti di avere appreso, per caso, che Selin è incinta.

Come facilmente prevedibile, in un primo momento Eda non saprà come affrontare l’ennesimo problema che si è intromesso nella sua relazione con Serkan, ma alla fine avrà un teso faccia a faccia con la Atakan, che le confermerà di essere effettivamente in stato interessante.

Tuttavia, Selin farà una strana richiesta alla Yildiz: non vorrà infatti che Bolat venga messo al corrente della sua gravidanza perché sottolineerà che ha intenzione di crescere il figlio da sola in una nuova nazione, perché in fin dei conti l’uomo non riuscirà mai ad amarla come invece fa con Eda.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan scopre che Selin è incinta ma…

Tutto questo a che cosa porterà? Se ci avete seguiti in precedenza, sapete già che ad un certo punto Eda verrà convinta da Melo e Ceren (Melisa Dongel) della possibilità che Selin stia soltanto inscenando la sua gravidanza solo per impedirle di stare con Serkan. Le tre donne arriveranno così ad inseguire la Atakan, che improvvisamente verrà colta da un malore. Ciò consentirà a Eda di parlare con un medico che, suo malgrado, le confermerà che la “rivale” è in attesa di un bambino.

Visto che tutto sembrerà propendere per la sincerità di Selin, Eda non avrà altra scelta se non quella di troncare con Serkan. Tuttavia, nel corso di una cena dove saranno presenti anche Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer (Evrim Dogan), la Yildiz si lascerà sfuggire che non vuole proseguire la relazione perché Selin è incinta. Una notizia che lascerà attonito Serkan, pronto a giurare di non aver mai fatto l’amore con Selin nei mesi in cui era sprovvisto di memoria!

Love Is In The Air, trame: il padre del bambino di Selin è Deniz!

Serkan andrà subito da Selin in cerca di una spiegazione, ma la donna gli dirà che probabilmente ha rimosso a causa della sua amnesia anche la loro iniziale frequentazione post-incidente, confermandogli che sono stati insieme intimamente. Bolat continuerà però a scavare nei suoi ricordi per capire se tra lui e la Atakan ci sia stato davvero qualcosa, ma non ne sarà del tutto convinto e persisterà con l’idea di voler stare ad ogni costo con Eda.

In tal senso, un dialogo successivo tra Selin e Deniz sarà abbastanza chiarificatore: dopo aver scoperto da Ayfer che è incinta, l’uomo andrà dall’addetta alle pubbliche relazioni e le chiederà se per caso possa essere lui il padre del bambino.

E così sarà abbastanza palese che i rapporti tra Selin e Deniz sono andati ben oltre un semplice bacio, in principio etichettato da lui soltanto come un errore. Anche perché la Atakan lascerà intendere al barista che è proprio lui il papà del suo bambino, anche se vorrà appioppare la paternità a Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

