Anticipazioni sesta ed ultima puntata della fiction Luce dei tuoi occhi, in onda su Canale 5 mercoledì 27 ottobre 2021 in prima serata:

Azzurra scappa insieme alla piccola Cecilia. Tutto ciò c’entra con il furto di Alice? Enrico ed Emma si ritrovano a scoprire che era stata proprio Azzurra a prendersi cura delle pratiche ospedaliere di Emma mentre stava male dopo il parto.

La polizia cerca Azzurra ma sarà Emma a trovarla. Azzurra a quel punto le spiega la causa della fuga: Roberto era stato con Luigi la notte in cui l’uomo è stato ammazzato!

Roberto ammette l’omicidio e anche la verità riguardante vendita di Alice in cambio del denaro che gli era necessario per saldare alcuni debiti. Ma non sa dove sia ora! Di conseguenza, Emma vive un momento assai difficile, il cui dolore è però alleviato dal fatto di poter contare sul sentimento di Enrico.

Dopo l’ottimo riscontro della sua coreografia e delle ragazze, Emma si sofferma nel teatro vuoto e le sembra di intravedere la figlia proprio in quella ragazza che balla da sola sul palco vuoto. Quel che è certo è che la ricerca di Alice non è ancora giunta alla fine…

