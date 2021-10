La travagliata storia di Luce dei tuoi occhi ha tenuto incollato alla tv per sei settimane il pubblico di Canale 5, desideroso di scoprire chi fosse la figlia di Emma Conti, sottratta alla protagonista con l’inganno dal fratello subito dopo il parto. Grazie ad una trama ricca di mistero e intrighi, la serie tv ha tenuto alto l’interesse degli spettatori fino all’ultima puntata, grazie anche ad un ottimo cast capitanato da Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Malgrado la storia andando avanti abbia chiarito molti punti oscuri, Emma alla fine non ha potuto riabbracciare sua figlia. Ma un incontro-scontro inaspettato che c’è stato tra lei e una bella ragazza mora (interpretata da Federica Pagliaroli), ha turbato molto la donna, la quale è rimasta completamente soggiogata dalla luce degli occhi della giovane ballerina.

Si tratta della stessa ragazza che sul finale, dopo averla vista ballare da sola sul palco dopo il Festival, Emma ha provato a raggiungere senza purtroppo riuscirci. Non è chiaro, però, se sia stata una sua visione o se si tratti proprio di Alice.

Negli ultimissimi minuti, abbiamo visto Emma provata e in lacrime tra le braccia di Enrico (Zeno), il professore con cui ha iniziato una bella storia d’amore. L’uomo le promette che insieme troveranno Alice. Perché su una cosa la coreografa è sicura: sua figlia è viva e – nonostante le evidenti difficoltà – niente e nessuno potrà ostacolare la sua ricerca!

Alla luce degli ottimi ascolti, anche Mediaset sembra intenzionata a proseguire il racconto di Emma. Lo conferma l’ultimo tweet dell’account ufficiale di Fiction Mediaset, nel quale c’è scritto chiaramente: “Continuate a seguirci perché ci saranno grandi novità“.

E se ci aggiungiamo che Anna Valle, qualche giorno fa al Fatto Quotidiano, ha dichiarato di non escludere l’ipotesi di un secondo capitolo di Luce dei tuoi occhi, l’ipotesi diventa quasi certezza. Non ci resta dunque che incrociare le dita e aspettare conferme (o smentite) da parte dei diretti interessati. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.