Dopo il successo di Luce dei Tuoi occhi (il cui finale è previsto per mercoledì 27 ottobre), Canale 5 si concede il bis con Giuseppe Zeno nei panni di uno dei protagonisti di Storia di una famiglia perbene, la nuova attesissima fiction Mediaset liberamente ispirata al best seller di Rosa Ventrella. Nel cast principale anche l’attrice romana Simona Cavallari, che torna in tv dopo sette anni da Le Mani dentro la Città (la sua ultima fiction sempre accanto a Zeno).

Ambientata in una pittoresca Bari a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, la trama ruota attorno alla vita di Maria De Santis detta Malacarne, figlia di pescatori e unico membro della famiglia ad aver conseguito una laurea. Maria è impersonata nelle prime due puntate (in cui appare da adolescente) da Silvia Rossi e nelle successive da Federica Torchetti.

Maria fin dall’infanzia è legata da sempre al figlio del boss Nicola Straziota, di nome Michele (interpretato da Andrea Arru nelle prime due puntate – ovvero da adolescente – e poi da Carmine Buschini). Il loro rapporto amicale nel tempo si è trasformato in un amore passionale e travolgente, purtroppo ostacolato dalle loro rispettive famiglie e dalla decadenza che li circonda.

Giuseppe Zeno presta il volto al pescatore Antonio De Santis, padre di Maria, il quale si opporrà con tutte le forze per ostacolare il legame di sua figlia con Michele, mentre Simona Cavallari è Teresa, la madre della ragazza.

Si tratta di una storia intensa e accattivante, al centro della quale c’è l’amore ostacolato di Michele e Maria, ma con un ruolo centrale che viene giocato proprio dal rione dove ha luogo la vicenda, anima e cuore pulsante della serie che diventa a tutti gli effetti protagonista al pari dei personaggi principali.

Storia di una famiglia perbene è prodotta da 11 Marzo per Fiction Mediaset e diretta da Stefano Reali (suoi sono i successi della miniserie Le ali della vita e della fiction Rimbocchiamoci le maniche, entrambe con Sabrina Ferilli). L’appuntamento in tv, salvo variazioni dell’ultimo minuto, è fissato per il 3 novembre in prima serata su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.