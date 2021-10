Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021:

Max rivela a Vanessa di amare una sua amica, ma teme che lei non lo corrisponda e si chiede come mai non sia lei a prendere l’iniziativa. Vanessa a quel punto copia una poesia d’amore di Goethe, ma poi senza volerlo lascia cadere il foglietto; Shirin lo trova e Max le fa credere che sia farina del suo sacco.

Christoph, Robert e Werner sono felici per la questione dell’hotel termale che è andata a buon fine; intanto Ariane e Erik brindano al loro piano ben riuscito: la colpa verrà scaricata su Fisher e nessuno penserà che sia stata opera di Ariane.

Cornelius e Maja fanno vedere a Florian la cartella clinica dell’operazione fatta dall’uomo per cambiare il suo aspetto. Il ragazzo alla fine capisce che Lars è effettivamente Cornelius, ma chiede il motivo di tutta questa finzione. L’uomo gli dice che lavorava in una banca e l’ha fatto per rintracciare colui che l’ha incastrato per uno scandalo finanziario. Florian intuisce che il sospettato è Erik e Maja conferma.

