Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021:

Cornelius e Maja dicono a un incredulo Florian che il complice della truffa di Erik è deceduto per via di un incidente d’auto e che il denaro è sparito. Maja spiega anche che Erik l’ha ricattata dietro minaccia di denunciare Cornelius se Maja non avesse convinto suo fratello a dare il beneplacito alla costruzione della strada…

Maja parla a Shirin di quanto è successo e dopo, quando incontra Erik, fa finta di essersi pentita di avere parlato del ricatto con Florian, chiedendo ad Erik di non prendersela con Cornelius.

Florian e Shirin entrano di soppiatto nella camera di Erik per cercare la cartolina, che trovano dietro a un quadro appeso alla parete.

