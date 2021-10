Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021:

Cornelius dice a Selina che lui e Maja si sono avvicinati gradualmente, aggiungendo che un giorno capirà. Lei, però, risulta alquanto perplessa.

Leentje rivela a Werner di sentire ancora più nostalgia dell’Olanda adesso che Andrè è partito. L’uomo ne parla a Robert, che gli consiglia di avvisare Andrè.

Christoph dice a Selina di aver sognato che, quando stava per firmare il contratto per l’albergo termale, la penna lo ha punto dopo essersi trasformata in uno scorpione. Lei gli fa capire che il suo istinto gli sta evidentemente consigliando di non firmare, ma lui non dà peso a questa osservazione e alla fine firma (insieme a Werner, Robert ed Erik).

Nel bosco, Maja accompagna a casa Florian, a cui fa male un piede che gli è stato pestato dal cavallo. Florian approfitta del tragitto e le confessa di essere innamorato ancora di lei. La ragazza resta colpita e gli dice una cosa che riguarda Lars…

