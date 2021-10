Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021: All’albergo giunge Marvin von Storchheimer, un esperto di bellezza ed ex compagno di scuola di Vanessa, che le dona i biglietti per una prestigiosa festa. Maximilian però convince la ragazza a cedergli i suddetti biglietti per andare al party con Shirin (grande fan di Marvin), ma ciò alla fine non sarà possibile.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph tende una trappola a Selina! E lei…

Werner fa spostare al Fürstenhof la Frusta d’Oro, che si terrà il giorno dopo.

Rosalie e Michael sono in procinto di realizzare un video elettorale in cui si mostrano impegnati a differenziare insieme la spazzatura, ma i due cominciano a litigare: Michael accusa la donna di essere interessata esclusivamente ai voti e Christoph, di nascosto, li filma con il telefonino.

Erik chiede scusa a Maja per averla ricattata e le ridà indietro la cartolina di Cornelius.

Maja e Florian fanno pace e si promettono di non lasciarsi mai più, ma poi Cornelius propone a Florian di aiutarlo a smascherare Erik: il giovane rifiuta!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)