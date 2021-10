Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021:

Pensando che a ricattarla sia Christoph, Rosalie intende girare un video in cui vengano evidenziati il litigio e la successiva riconciliazione con Michael, per poi postarlo sul web e rendere inoffensivo il ricatto.

Per scongiurare l’ennesima crisi con Florian, Maja chiede a Cornelius di non spiare il computer di Erik. L’uomo promette che eviterà di mettere sotto controllo il pc in questione, ma alla fine farà di testa sua.

Shirin resta piacevolmente colpita dalle attenzioni di Max e rivela a Maja di essersi invaghita di lui. Ma una doccia fredda è in arrivo e porterà Shirin a cambiare nuovamente idea sul conto dell’uomo…

