Da quando è arrivata al Fürstenhof Maja von Thalheim (Christina Arends) ha dimostrato di essere una giovane donna dai mille talenti. E sarà proprio da una delle sue abilità nascoste che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore nascerà una nuova incredibile opportunità professionale…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin incontra un designer di moda

Quando è arrivata al Fürstenhof per iniziarvi una nuova vita, Maja ha subito dimostrato di essere una giovane donna dalle mille risorse: dopo aver abbandonato il suo sogno di aprire un ristorante in Normandia insieme a Shirin (Merve Çakır) e all’allora fidanzato Frederik, ha iniziato a lavorare prima come cameriera e poi come tirocinante al Fürstenhof. E non è finita qui!

Oltre alle professioni “ufficiali”, la von Thalheim non manca di hobby: dalla fotografia analogica, ai progetti di riforestazione… alla creazione di cappelli!

Sì, avete capito bene: la figlia di Selina (Katja Rosin) è anche una creatrice di accessori… e pure di gran talento.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Shirin verrà invitata alla festa di un celebre designer di moda di nome Marvin von Storchheimer, chiederà all’amica di poter indossare una delle sue creazioni…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja diventa una creatrice di cappelli

Il risultato? Il designer rimarrà profondamente colpito dalla qualità dal copricapo indossato dalla Ceylan alla festa e vorrà a tutti i costi scoprire chi c’è dietro quell’accessorio così originale e raffinato.

Marvin von Storchheimer contatterà dunque Maja, dimostrandosi interessato a vedere altre creazioni. Per la von Thalheim si tratterà di un’occasione assolutamente imperdibile, se non fosse per un “piccolo” dettaglio: non ha altri modelli!

Sarà così che la ragazza di metterà a lavorare giorno e notte per poter realizzare a tempo di record una collezione di cappelli in grado di colpire un designer della fama di Marvin von Storchheimer. E per lei sarà l’inizio di una nuova, appassionante avventura professionale… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

