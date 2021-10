Un posto al sole 25 anni: diretta Facebook il 21 ottobre con tutto il cast!

Era il 21 ottobre 1996 quando su Rai 3 andava in onda la prima puntata della soap Un Posto al Sole. Sono passati ormai venticinque anni da quello storico giorno, che ha visto nascere la telenovela italiana più longeva in assoluto, che da un quarto di secolo appassiona e tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Per celebrare questo atteso anniversario, giovedì 21 ottobre sulla pagina Facebook ufficiale di Rai Play potremo assistere a una diretta speciale per celebrare l’evento, che vedrà tra i protagonisti alcuni dei volti più conosciuti della soap opera.

L’anniversario, dunque, sarà festeggiato in compagnia dell’affezionato pubblico della trasmissione, il quale potrà intervenire durante la diretta ponendo le più svariate domande ai membri del cast di Upas, che, per l’occasione, saranno a completa disposizione dei loro fan.

A prendere parte all’evento saranno gli attori Marina Tagliaferri, Patrizio Rispo, Alberto Rossi, Lorenzo Sarcinelli, Antonella Prisco, Peppe Zarbo, Marina Giulia Cavalli, Luisa Amatucci, Nina Soldano, Giorgio Borghetti, Samuele Cavallo, Miriam Candurro, Michelangelo Tommaso, Riccardo Polizzy Carbonelli, Luca Turco, Giorgia Gianetiempo, Agnese Lorenzini, Cosimo Alberti e Alessandro Amato D’Auria.

Non resta dunque che attendere questo particolare appuntamento on line per festeggiare tutti insieme i primi 25 anni di vita di Un Posto al Sole. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

