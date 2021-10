Mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli) lo aveva ampiamente previsto: l’intromettersi nelle questioni di Clara (Imma Pirone) e di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) avrebbe portato solamente problemi a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). E così sarà, visto che per alcune puntate sorgerà un “dissidio a tre” che metterà a rischio la relazione tra il giovane Giordano e la sua amata.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 11 ottobre: Michele come affronterà Silvia?

L’oggetto del contendere è la location dove si dovrà tenere l’ormai famoso battesimo del piccolo Federico Palladini, evento che Alberto sta cercando da giorni di rimandare per poter offrire al figlio un evento sontuoso; Clara, invece, preferirebbe farlo subito sia pure in un clima di estrema semplicità.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Come andrà a finire? Nella storyline entrerà a sorpresa persino Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che non avrà nulla in contrario a far festeggiare il battesimo al Belvedere di Palazzo Palladini. Alberto però a quel punto ne farà una questione di orgoglio e non intenderà accettare l’offerta, cosa che farà scaturire l’ennesimo litigio tra i genitori del bambino.

Sarà quello il momento in cui Patrizio si inserirà nella discussione e prenderà le difese di Clara, che però non gradirà affatto l’intervento pensando di poter gestire la situazione da sola!

Insomma, Patrizio – che pensava di fare cosa gradita nel dare manforte – se ne andrà spiazzato e addolorato. Storia d’amore al capolinea? Per fortuna no: Clara in effetti apparirà per un attimo vicina a mettere in dubbio la sua scelta di stare con Patrizio, ma – come indicano le anticipazioni – “lui la sorprenderà con una prova di maturità che rilancia il loro rapporto“.

Quanto alla famosa location del battesimo, Clara avrà un’idea che alla fine metterà più o meno tutti d’accordo: il piccolo Federico sarà festeggiato… alla Terrazza! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.