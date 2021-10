Un posto al sole, anticipazioni 26 ottobre: FILIPPO è felice e… ricorda qualcosa!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 26 ottobre 2021:

Niente da fare: Marina (Nina Soldano) non trova il modo di far stare meglio Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), sempre più in crisi per via delle decisioni che ha dovuto prendere per salvare il pastificio.

Felicissimo per la nascita della figlia, ora Filippo (Michelangelo Tommaso) sa qual è il suo posto! E dalla sua memoria sembra anche riemergere un ricordo apparentemente perduto…

Rossella (Giorgia Gianetiempo) è nera di umore a causa del tradimento della madre. La ragazza sarà anche in difficoltà sul lavoro.

Silvia (Luisa Amatucci) sembra essere più distante da Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), intanto Michele (Alberto Rossi) sta tornando a Napoli.

