Un posto al sole, anticipazioni 27 ottobre: MARINA insofferente verso FABRIZIO

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 27 ottobre 2021:

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni novembre: CLARA vuole ancora ALBERTO?

Per Silvia (Luisa Amatucci) è giunto il momento di affrontare la complicata questione della sua infedeltà.

Filippo (Michelangelo Tommaso) intravede la luce in grado di portarlo fuori dal tunnel…

Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) scarica sempre di più la propria frustrazione contro Marina (Nina Soldano), che però inizia a essere insofferente…

Nonostante Clara (Imma Pirone) non lo incoraggi assolutamente, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continua a sperare che il corso per il battesimo del piccolo Federico costituisca un modo per arrivare a un riavvicinamento.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)