Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 4 ottobre 2021:

Pasquale (Lorenzo Mangano) diventa sempre più il principale sospettato per l’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini).

Le reazioni di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) alla crisi del pastificio non possono più essere sopportate da Marina (Nina Soldano), che fa di tutto per riportare la situazione in un contesto più sereno (anche per quanto riguarda la loro vita matrimoniale).

Con l’imminente battesimo del piccolo Federico, tra Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) ha luogo un nuovo confronto dal finale imprevedibile…

