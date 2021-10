Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2021: Dopo un tempestivo soccorso di Ferri e Marina, anche Filippo raggiunge Serena in ospedale, ormai sul punto di partorire, ma le cose sembrano mettersi per il verso sbagliato. Rossella passa una bella giornata insieme a Riccardo che fa di tutto per alleggerirle il morale, ma al suo rientro a casa sarà inevitabile il confronto con Silvia.

Marina non sembra riuscire a tirare su di morale Fabrizio, che vive con un profondo senso di colpa le decisioni prese per salvare il pastificio. Travolto dalla gioia per la nascita della figlia, Filippo sembra aver capito finalmente quale sia il suo posto mentre dalla sua memoria riaffiora un ricordo che credeva perduto. La scoperta del tradimento della madre si ripercuote sull’umore di Rossella, che vivrà un momento di difficoltà sul lavoro. E mentre Silvia, in crisi, tiene a distanza Giancarlo, Michele sta per rientrare a Napoli.

Spinta da Rossella, Silvia affronta finalmente la spinosa questione della propria infedeltà. Filippo intravede la possibilità di recuperare la memoria. Fabrizio continua a scaricare la propria frustrazione contro Marina che manifesta crescenti segnali di insofferenza nei suoi confronti. Sebbene Clara non lo incoraggi, Alberto spera che il corso per il battesimo di Federico li riavvicini.

Le condizioni di Susanna procedono verso un lento e graduale miglioramento, ma la ragazza non ricorda chi sia stato ad aggredirla. Mentre il rapporto tra Rossella e Riccardo sembra crescere e consolidarsi, quello tra Silvia e Michele è giunto a un bivio. Silvia dovrà decidere se salvare il suo matrimonio oppure continuare la sua relazione con Giancarlo.

La posizione di Renato come sospettato dell’aggressione a Susanna viene finalmente stralciata dal PM, ma con Mattia a piede libero qualcun’altra potrebbe finire vittima della sua violenza. Nell’imminenza del battesimo di Federico, Alberto non perde occasione per provocare Patrizio. Guido e Mariella cercheranno di far cambiare idea a Speranza, tornata a Napoli per annullare l’iscrizione a Veterinaria.

