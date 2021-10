Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 novembre 2021: Rossella è al centro di una tesa discussione fra due persone a lei care, ma a minacciare la sua tranquillità potrebbe essere un pericoloso ammiratore. L’arrivo a Palazzo Palladini di Serena ed Elisabetta viene accolto con gioia da tutti… o quasi!

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 26 ottobre: FILIPPO è felice e… ricorda qualcosa!

Mattia cerca di accorciare le distanze con Rossella ma, proprio quando pensa di esserci riuscito, qualcuno si intromette facendo crescere la frustrazione nel ragazzo. Benché felice per l’arrivo della sorellina, Irene si sente trascurata. Proprio quando sembra che Vittorio sia pronto a lanciarsi in una storia con Serena, qualcosa potrebbe farlo ricredere…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram ( entrando da QUI )

Deciso a riconquistare Silvia, Michele decide di abbandonare l’atteggiamento passivo degli ultimi mesi. Rossella e Riccardo sembrano essere sempre più complici. Mattia mostra pericolosi segnali di rabbiosa insofferenza verso le donne. Incoraggiata da Guido e Mariella e dalla crescente vicinanza con Vittorio, Speranza è pronta a confrontarsi con suo padre per rivendicare le proprie scelte di vita, ma non intende farlo da sola.

In occasione dell’imminente salone nautico, Roberto dà per scontata la partenza di Marina con lui ma la donna, per non far torto a Fabrizio, è indecisa sul da farsi. Messa sotto pressione sia da Michele e sia da Giancarlo, Silvia deve fare una scelta non più procrastinabile. Alla Terrazza si festeggia il battesimo di Federico.

Tra alti e bassi, il rapporto tra Marina e Fabrizio sembra recuperare una maggiore serenità, ma una “bomba” rischia di abbattersi sulla loro relazione rompendo di nuovo gli equilibri. Per Silvia è il momento di fare i conti con i suoi sentimenti e di prendere una decisione a lungo rimandata. Clara deve affrontare la presenza contemporanea di Patrizio e Alberto al battesimo di Federico, sperando che la situazione fra i due non torni a esplodere.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.