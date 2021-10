Nelle attuali puntate di Un posto al sole stiamo assistendo a quella che sembra la rinascita dell’amore tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Il Sartori, pur non ricordando ancora nulla della moglie e della figlia, pare di nuovo intenzionato ad affidarsi sentimentalmente alla Cirillo, che intanto sta seguendo i consigli di Marina (Nina Soldano) e sta cercando di aprirsi un varco nella mente del consorte.

Il risultato è che i coniugi si stanno “riscoprendo”, come abbiamo visto anche con il recentissimo ritorno dei due nel cinema dove tutto è iniziato tra di loro (ricordate? Erano le puntate di Upas dell’ormai lontano 2012!). Ma tutto questo rischierà di essere spazzato via da un nuovo ritorno della donna capace di “tentare” il nostro Filippo…

Eh sì. Come del resto aveva già preannunciato attraverso una telefonata, Viviana Carlino (Angela Bertamino) rientra ancora una volta a Napoli e subito ci sarà un “incontro ravvicinato” con Filippo, il quale però le farà capire che le cose ora sono un po’ cambiate…

Basterà tutto ciò affinché la ragazza si rassegni? Probabilmente no: le parole che Viviana dirà a Filippo saranno comunque in grado di scuotere l’uomo, mentre negli episodi della prossima settimana la Carlino farà qualcosa in grado di far ricadere Serena in crisi. Punto e a capo, dunque?

