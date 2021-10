“Chi ha aggredito Susanna“è stata per poco meno di due mesi la domanda principale degli appassionati di Un posto al sole, ma – come avrete sicuramente già notato – la risoluzione del quesito non ha significato anche la fine della storia. Anzi, il giallo continua e la sensazione è che stia per trasformarsi in qualcosa di potenzialmente pericoloso…

Eh sì. Dopo che quasi tutti i personaggi coinvolti nella trama sono stati considerati dei sospettati, in primis il povero Renato Poggi (Marzio Honorato), si è scoperto che il colpevole è in realtà l’unico che sin dall’inizio non era entrato più di tanto nei pensieri degli investigatori: il rider Mattia Savelli (Andrea Pacelli), apparentemente buono e umile ma, nei fatti, un concentrato di rabbia pronta ad esplodere!

Un posto al sole, spoiler: MATTIA SAVELLI sempre più fuori controllo!

Al momento, Mattia è a piede libero perché Susanna (Agnese Lorenzini) non ricorda esattamente cosa le sia capitato al momento dell’aggressione. Sta di fatto che il giovane va ancora in giro indisturbato e già da qualche puntata sembra aver messo gli occhi su una possibile nuova “preda”…

Già. Quando Mattia – recentemente – ha subito un incidente con la moto, Rossella (Giorgia Gianetiempo) ha fatto il suo dovere di medico e lo ha prontamente curato, ma la mente malata del ragazzo ha distorto l’accaduto e così ora il Savelli si è fatto delle illusioni riguardanti proprio la figlia di Silvia (Luisa Amatucci)!

Vi anticipiamo che la prossima settimana la famiglia Saviani sarà più che mai al centro della scena di Upas: da un lato ci sarà mamma Silvia intenta a scegliere una volta per tutte tra Michele (Alberto Rossi) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), dall’altro Rossella subirà un ulteriore avvicinamento da parte di Mattia. Quest’ultimo, come indicano le anticipazioni, “cercherà di accorciare le distanze” ma la sua frustrazione andrà alle stelle quando “qualcuno” (e non è difficile immaginare chi, viste le attuali trame) si intrometterà!

Cosa succederà a quel punto? Mattia mostrerà sempre più dei segnali di “rabbiosa insofferenza” verso il genere femminile e ciò – neanche a dirlo – non porterà a nulla di buono. Occhio ai prossimi episodi! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

