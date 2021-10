Con le puntate di Un posto al sole di novembre torna in auge la trama della contrastata storia tra Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara Curcio (Imma Pirone), una trama che a un certo punto ha visto i due lasciarsi dopo i ripetuti tradimenti di lui con la sua datrice di lavoro.

Già da tempo Clara vive tra alti e bassi una relazione col giovane Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), ma lei e Alberto hanno un figlio insieme e questo fa sì che i rapporti – per quanto “tumultuosi” – non si siano mai del tutto estinti. E la prossima settimana ci sarà una nuova occasione di vicinanza…

Un posto al sole spoiler: il battesimo di Federico Palladini

Eh sì, andrà in scena il battesimo del piccolo Federico Palladini: anche in questo caso i numerosi veti da parte di Alberto hanno inizialmente reso la situazione molto complicata, ma alla fine l’accordo è stato trovato e i festeggiamenti si svolgeranno alla Terrazza.

Non sarà facile, ve lo anticipiamo sin d’ora! Clara, come sottolineano le anticipazioni ufficiali di Upas, dovrà affrontare la presenza contemporanea all’evento di Patrizio e Alberto e temerà che i rivali possano dar luogo a qualcosa di sconveniente.

In realtà, Alberto mostrerà a sorpresa un lato gentile piuttosto raro a vedersi, tanto che chiederà a Clara di andare in chiesa insieme; poi, durante la festa in Terrazza, il Palladini avrà un atteggiamento alquanto defilato, che eliminerà del tutto qualsiasi possibilità di litigio con Patrizio o con chiunque altro. Un comportamento, questo, che colpirà positivamente la giovane Curcio…

È da molto tempo che Alberto prova di tanto in tanto a convincere Clara a riprovare a stare insieme, anche per il bene di Federico. Questa ritrovata dolcezza potrebbe fare la differenza? Ma, soprattutto, ci si può fidare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

