A Un posto al sole, la profonda crisi cominciata mesi fa tra Michele Saviani (Alberto Rossi) e Silvia Graziani (Luisa Amatucci) ha prodotto a un certo punto l’inizio da parte di lei di una relazione extraconiugale segreta: nella vita della proprietaria del Vulcano è comparso un bancario di nome Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), che è diventato poi l’amante della nostra protagonista.

Dopo diverso tempo in cui questa storia è andata avanti senza che (quasi) nessuno sospettasse, nelle recenti puntate di Upas Michele ha scoperto la verità e ha portato avanti un comportamento inaspettato: ritenendo di avere in fondo anche lui delle colpe riguardo al disfacimento della storia con Silvia, ha preferito non affrontare con quest’ultima lo spinoso argomento del tradimento.

A brevissimo, anche un altro personaggio della soap partenopea di Rai 3 scoprirà però che Silvia tradisce Michele: si tratta di Rossella (Giorgia Gianetiempo), per la quale non sarà facile accettare questa inaspettata quanto sgradita novità.

Gli episodi che vedremo tra qualche giorno, comunque, ci daranno la sensazione che questa vicenda vada verso un chiarimento. Silvia avrà un confronto con sua figlia e inizierà a tenere a distanza il suo amante, mentre le ripercussioni di questa scoperta su Rossella si faranno sentire anche nel lavoro della ragazza all’ospedale.

Intanto, vedremo Michele vicino al rientro a Napoli dopo il tour per la presentazione del suo libro e quello sarà il momento in cui Silvia dovrà decidere se salvare una volta per tutte il suo matrimonio oppure se accogliere Giancarlo nella sua vita in modo più definitivo. In arrivo, dunque, le puntate della verità! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

