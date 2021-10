Come già sappiamo, nei prossimi giorni Un posto al sole festeggia i primi 25 anni di messa in onda e ciò ha rappresentato l’occasione per alcuni servizi fotografici apparsi di recente sulla stampa cartacea. Le foto del “quarto di secolo” hanno riguardato l’attuale cast che, appunto, brinda al futuro oltre che alla ricorrenza che si va a festeggiare.

Spulciando le varie immagini presenti sul numero attualmente in edicola del settimanale Telepiù, non si può fare a meno di notare la presenza di Lucio Allocca tra gli attori in foto. Com’è noto, Lucio – che per tanti anni ha interpretato il vigile Otello Testa – non fa più parte del cast fisso della soap partenopea di Rai 3: il suo personaggio da qualche tempo vive stabilmente a Indica insieme alla moglie Teresa e la partecipazione al matrimonio di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) è stata finora l’ultima volta in cui lo abbiamo visto a Upas.

Il fatto però che Allocca sia entrato a far parte delle foto di rito per i 25 anni ci fa concretamente pensare che nei prossimi mesi Otello possa rifarsi vivo in quel di Napoli, anche se (probabilmente) ciò avverrà ancora una volta a tempo determinato. Avremo modo di riparlarne…

Ma c’è anche un altro ruolo che a brevissimo termine si riaffaccerà a Un posto al sole: le anticipazioni ci dicono che tra pochissimi giorni “Guido incontrerà per caso Speranza a Napoli“, dunque il giovane personaggio che tanto ha fatto impazzire Vittorio (Amato D’Auria) e Samuel (Samuele Cavallo) sta per tornare nelle vicende di Palazzo Palladini dopo una pausa di qualche mese. Quali sussulti d’amore provocherà stavolta la ragazza? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

