Da tanti anni vi teniamo aggiornati sulle anticipazioni e sulle novità di Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che, peraltro, proprio in questi giorni compie 25 anni di messa in onda. Stavolta, invece, ci troviamo a parlarvi di una news che al momento è più che altro un’indiscrezione ma che, se venisse confermata, porterebbe a un grande cambiamento di abitudini in tutti coloro che seguono le vicende di Palazzo Palaldini.

Secondo il sito Dagospia, solitamente ben informato sulle questioni che riguardano la televisione italiana, Rai 3 avrebbe intenzione infatti di far esordire in futuro una striscia informativa quotidiana (condotta da Lucia Annunziata) proprio nell’orario attualmente occupato da Upas, in concorrenza a programmi simili già in onda da tempo su altre emittenti.

In conseguenza di ciò, dopo tantissimi anni alle 20.45, Un posto al sole traslocherebbe alle 18,30, facendo così da traino al Tg3 delle 19. Peraltro, i fan della prima ora ricorderanno certamente che quello delle 18,30 fu l’orario in cui Un posto al sole iniziò nel 1996, prima di essere spostata dopo qualche anno alla fascia di access prime time. Se l’indiscrezione in oggetto diventasse realtà, si tratterebbe dunque di un ritorno alle origini.

Fin qui la notizia, che vi forniamo così com’è al momento e dunque senza aggiungere alcun commento: con il passare dei giorni e delle settimane, capiremo meglio come stanno le cose. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

