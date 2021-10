Un posto al sole rimane alle 20,45 su Rai 3, fan felici!

Dieci giorni fa, una notizia del tutto inaspettata scuoteva gli animi dei numerosi fan di Un posto al sole: un rumor diffuso da Dagospia diffondeva la voce di un’ipotesi di spostamento di orario, con la prospettiva di continuare a vedere la soap alle 18,30 anziché all’orario attuale.

Il fatto che lì per lì nessuno smentisse categoricamente l’indiscrezione ha alimentato in questi giorni i timori degli aficionados, seccati del fatto che Upas sarebbe stata sostituita alle 20,45 da un programma di approfondimento politico. C’è da dire anche che in questo periodo si sono levate molte voci – anche autorevoli – a difesa di Un posto al sole, il cui spostamento nella fascia preserale avrebbe sicuramente causato un calo degli ascolti con conseguenze imprevedibili in un’ottica futura.

Comunque sia, il pericolo pare proprio scongiurato: il consiglio di amministrazione della Rai, tenutosi il 27 ottobre, non ha parlato di questioni riguardanti la messa in onda delle vicende di Palazzo Palladini, concentrandosi piuttosto sull’avvio dei nuovi modelli organizzativi “per genere” e non “per reti” (di prossima attuazione).

Dunque per Un posto al sole, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 25 anni, non cambierà nulla: per la felicità del suo affezionato pubblico (che già gioisce sui social network), la trasmissione continuerà ad andare in onda su Rai 3 alle 20,45 – minuto più, minuto meno – com’è (quasi) sempre stato. E come, speriamo, sarà ancora per molti e molti anni!

