Una vita: lunedì 1° novembre puntata LUNGHISSIMA, anticipazioni

Lunedì 1° novembre, eccezionalmente, Uomini e donne e Amici non andranno in onda dato il giorno di festa. Questo vuol dire che la telenovela Una vita, anziché terminare alle 14,45, continuerà fino alle 16,40 circa, dando luogo a una lunga maratona. Vediamo dunque cosa succederà nel maxiepisodio che inaugurerà il penultimo mese dell’anno.

Anticipazioni puntata 1269-70 di Una vita di lunedì 1° novembre 2021 :

Velasco minaccia di nuovo Laura: se non ucciderà Felipe, lei e Lorenza faranno una brutta fine. Alvarez-Hermoso, a causa dell’amnesia, pensa che Genoveva sia una dama della carità e che Ramon abbia ammazzato Celia. Camino, tristissima per la morte di Ildefonso, non vorrebbe accettare l’eredita’ che le spetterebbe di diritto. Felicia insiste affinché invece la accetti e ciò scatena nella ragazza un profondo odio verso la madre.

Grazie ad Aquilino, il guaritore di Cabrahigo, Antonito supera la paura di parlare in pubblico, però ora ha problemi intestinali. Bellita prende appuntamento con Aquilino per farsi curare il mal di gola. Servante chiede a Ramon di entrare nel Partito Servantino.

Servante importuna tutti i suoi conoscenti pur di ottenere favori per il Partito Servantino. Bellita, certa che l’unguento di Aquilino abbia funzionato, intende accettare l’offerta di Pepe Caro. Un reporter fotografa di soppiatto Antonito con la collana di Aquilino addosso e due rametti di rosmarino in mano. Camino confessa tutti i suoi segreti ad Anabel, compreso il suo amore per Maite, ricevendo sostegno dall’amica. Felicia fa una misteriosa telefonata dalla bottega di Lolita.

Felipe propone a Genoveva di fare un viaggio insieme; successivamente la donna, pressata da Velasco, ammette di provare ancora qualcosa per il marito, ma sostiene anche di sapere che è una situazione momentanea e chiede dunque al suo “corteggiatore” di avere pazienza e di aspettarla.

