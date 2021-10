Una vita, anticipazioni 10 ottobre: Ildefonso si chiude in casa per la vergogna

Anticipazioni puntata 1260 di Una vita di domenica 10 ottobre 2021: Anabel ha provocato un vero caos con la sua dichiarazione al rinfresco; ora Ildefonso ha un aspro litigio con Camino e si chiude in casa per la vergogna. Anabel invece si scusa con Camino, che però non vuole perdonare né lei e né mamma Felicia.

Marcos riesce a convincere una Felicia più che mai distrutta da quanto accaduto a restare a dormire a casa sua. Felicia si sente responsabile per l’infelice matrimonio della figlia e Marcos la consola: i due finiscono per baciarsi!

I buoni propositi servono a poco: i Palacios continuano a litigare tra loro per via della politica.

Bellita potrebbe aver trovato un’idea originale affinché il suo brano musicale appaia più moderno agli ascoltatori.

Velasco insinua a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle, così la domestica viene licenziata.

Felipe pensa ancora che Genoveva abbia ammazzato Marcia e dice a Liberto e Ramon di volersi recare a Cuba per costringere Santiago Becerra ad ammettere la verità!

