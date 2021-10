Una vita, anticipazioni 12 e 13 ottobre: Laura sta avvelenando Felipe…

Anticipazioni puntata 1262 di Una vita di martedì 12 e mercoledì 13 ottobre 2021: Nel corso di un’aspra discussione, il marchese de Los Pontones minaccia il nipote Ildefonso di ripudiarlo se non troverà un modo per rimediare al torto commesso nei confronti di Camino. Ma il ragazzo sembra aver già preso una decisione… e non sarà nulla di buono!

Fabiana e Servante donano un braciere ad Alodia e Casilda e offrono loro un dolce, ciò in segno di ringraziamento per l’aiuto nel concorso delle pensioni. A quel punto, le domestiche li perdonano.

Servante, avido di denaro, non sopporta l’idea del sodalizio artistico nato tra Bellita e Jacinto e avido di denaro; di conseguenza l’uomo propone a Josè Miguel di incidere un disco insieme. La risposta non sarà proprio quella da lui auspicata…

Genoveva apprende che Felipe vuole anticipare la partenza per Cuba e sta per andare da lui per fermarlo, non sapendo che Laura, su indicazione di Velasco, si trova già in casa sua e lo sta avvelenando.

