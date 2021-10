UNA VITA, anticipazioni 18 e 19 ottobre: Bellita teme il flop, Velasco vuole spiegazioni da Laura

Anticipazioni puntata 1264 di Una vita di lunedì 18 e martedì 19 ottobre 2021: Cesareo ha detto a Camino di aver visto Ildefonso vagare verso il fiume in evidente stato confusionale. Di conseguenza la ragazza chiede ad Anabel di andare con lei al parco, ma lì non trova il marito.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: brutte notizie per BELLITA, CINTA è ricoverata e…

Ramon per salvaguardare l’unità della famiglia decide di lasciare la politica, ma in questo modo cade entusiasmo di Antonito. Intanto, Servante intende fondare un suo partito!

Vista la reazione negativa dei critici, Bellita ha sempre più paura di fallire con il nuovo disco. Fabiana, però, riesce a farle migliorare l’umore…

Una coppia finora sconosciuta sembra aver messo gli occhi sul ristorante di Felicia Pasamar.

Il ricovero di Felipe in ospedale crea apprensione un po’ in tutti i personaggi di Una vita, che sospettano di Laura. Velasco apprende intanto quello che è successo e, concludendo di essere stato tradito da Laura, cerca quest’ultima per avere spiegazioni!

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)