Una vita, anticipazioni 20 e 21 ottobre: Laura deve giustificarsi con Velasco

Anticipazioni puntata 1265 di Una vita di mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre 2021: Laura è costretta a giustificarsi con Javier Velasco per non essere riuscita a eliminare Felipe.

Marcos rivela ad Anabel di avere chiesto a Felicia di diventare sua moglie; la ragazza ne è felice, anche perché questo vorrà dire avere Camino come “sorella”. Intanto, proprio la giovane Pasamar è sempre più in ansia per Ildefonso e valuta di denunciarne la sparizione. Bellita e Jacinto hanno raggiunto il successo e ora sono al centro della scena: firmano dischi e vengono intervistati.

Antonito non riesce a mettere giù un buon discorso, ma Ramon lo spinge a non demordere.

Le new entry Sabina e Roberto vogliono comprare il ristorante Nuovo Secolo e incaricano il nipote Miguel delle trattative.

Genoveva apprende dello stato di salute di Felipe e ha sentimenti contrastanti, ma alla fine decide di recarsi in ospedale al capezzale del consorte. Qui, a sorpresa, la Salmeron trova Laura…

