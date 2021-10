Per i telespettatori italiani è quasi arrivato il momento di dire “addio” ai personaggi di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e Camino Pasamar (Aria Bedmar). Protagoniste di un amore che ha incontrato tanti ostacoli e che era considerato un vero e proprio scandalo per i tempi in cui è ambientata la telenovela Una Vita, le due donne lasceranno definitivamente Acacias nell’episodio 1283 e si trasferiranno a Parigi. Prima della partenza, avverrà però un piacevole colpo di scena…

Una Vita, news: Maite torna ad Acacias su invito di Felicia

Se avete seguito i nostri post dedicati alle anticipazioni delle prossime puntate italiane, sapete già che Maite ritornerà ad Acacias subito dopo la tragica morte di Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Fin da subito, la pittrice ribadirà alla Pasamar che non ha mai smesso di amarla e di essere ormai pronta a rifarsi una vita al suo fianco. Neanche a dirlo, tale discorso farà breccia nel cuore della figlia di Felicia (Susana Soleto), che non ci penserà due volte prima di riallacciare una relazione con la Zaldua.

Le donne penseranno così di andare a vivere insieme a Parigi, seppur consapevoli del fatto che anche lì dovranno nascondere il loro amore quando si trovano in pubblico. Tuttavia, prima della partenza, Camino dovrà fare i conti con una sorprendente verità, dato che scoprirà che Maite è arrivata nello sfortunato quartiere su invito della madre Felicia, disposta a mettere da parte il suo punto di vista pur di vederla serena!

Una Vita, trame: Felicia e Camino fanno pace!

Eh sì: in un faccia a faccia carico di emozioni, Felicia farà sapere alla figlia che, per via della sua morale, gli è ancora impossibile accettare il suo rapporto con Maite ma, al tempo stesso, preciserà che non vuole più fare nulla per impedirle di stare insieme alla donna, se davvero la ama. Le Pasamar riusciranno così a fare pace e si lasceranno alle spalle tutti i problemi che, nei mesi precedenti, avevano fatto incrinare il loro rapporto.

Comunque sia, nonostante la pace raggiunta, Camino non se la sentirà di continuare a stare ad Acacias e non abbandonerà il proposito di andare a vivere in Francia con la Zaldua.

Una Vita, spoiler: Maite e Camino si trasferiscono a Parigi

E così, dopo aver fatto in modo di non salutare nessuno (temendo che qualcuno potesse impedire loro di andare fino in fondo), Camino e Maite faranno le valigie e prenderanno un treno in direzione di Parigi. In questa maniera, il pubblico ci congederà così da Aria Bedmar e Ylenia Baglietto, le due attrici che hanno dato vita a questa tormentata storia d’amore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

