Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 1 a venerdì 5 novembre 2021: Velasco minaccia di nuovo Laura: questa volta, se non porrà fine alla vita di Felipe, per lei e Lorenza non ci sarà scampo. Alvarez-Hermoso, a causa dell’amnesia, è convinto che Genoveva sia una dama della carità e che Ramon sia colpevole dell’omicidio di Celia. Camino, distrutta per la morte di Ildefonso, non vuole accettare l’eredità che le spetterebbe di diritto. Felicia insiste perché la accetti e questo scatena nella ragazza un profondo astio nei confronti della madre.

I rimedi del guaritore di Cabrahigo, Aquilino, sembrano funzionare: Antonito supera la paura di parlare in pubblico, ma comincia ad avere problemi intestinali. Bellita prende appuntamento con Aquilino per farsi curare il mal di gola. Servante chiede a Ramon di entrare nel Partito Servantino.

Servante importuna tutti i suoi conoscenti facendo promesse politiche a vuoto in cambio del loro aiuto nella raccolta delle firme a sostegno del Partito Servantino. Bellita, convinta che l’unguento di Aquilino abbia funzionato, decide di accettare l’offerta di Pepe Caro. Un reporter fotografa di nascosto Antonito con la collana di Aquilino addosso e due rametti di rosmarino in mano. Camino confessa ad Anabel i suoi segreti più intimi, compreso il suo amore per Maite, ricevendo dalla giovane amica totale sostegno.

Felicia fa una misteriosa telefonata dalla bottega di Lolita. Felipe, sempre più invaghito di Genoveva, le propone di fare un viaggio insieme; in seguito la donna, messa alle strette da Velasco, ammette di provare ancora dei sentimenti per il marito, ma sostiene anche di sapere che è una situazione temporanea e chiede dunque al suo spasimante di pazientare e di aspettarla.

Agli occhi delle signore del quartiere, i sentimenti di Genoveva per Felipe sono chiari: la donna si sta prodigando per lui in ospedale; Velasco viene a saperlo ed è sempre più geloso. Bellita usa l’unguento consigliatole da Aquilino di Cabrahigo, ma Alodia la mette in guardia: forse quel preparato non fa che peggiorare la situazione. Felicia consegna le chiavi e i libri contabili del ristorante ai nuovi proprietari. La foto di Antonito con la collana di amuleti di Aquilino finisce sul giornale.

Il giovane Palacios viene travolto dalle critiche e convocato dai vertici del partito conservatore. In attesa di sapere di che morte morire, Antonito accetta il consiglio di Armando e scrive una lettera al direttore del giornale, in cui si dichiara orgoglioso di valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie. Riuscirà a ribaltare la situazione a suo favore?

Servante ha già messo da parte il suo progetto politico per concentrarsi sulla nascitura Associazione dei proprietari di locande e pensioni. Josè Miguel scopre con orrore che Bellita si è ritrovata con la voce roca dopo che si è affidata ai rimedi casalinghi del guaritore di Cabrahigo e teme ripercussioni per la carriera della moglie. Ad Acacias si sparge la voce che Felicia ha venduto il ristorante e l’accoglienza dei residenti nei confronti dei nuovi proprietari non pare essere delle più calorose; la donna, intanto, annuncia a Marcos di essere pronta a dargli una risposta definitiva in merito alla proposta di matrimonio.

Velasco incarica un suo scagnozzo di inscenare un furto in casa di Genoveva, per costringerla a lasciare l’ospedale e dare modo a Laura di eliminare una volta per tutte Felipe.

Proprio quando Laura sta per soffocare Felipe in ospedale, Genoveva entra nella stanza e la ferma, chiedendole poi di confessare tutto. Quando scopre che Velasco è responsabile delle condizioni di Felipe, giura davanti a Laura che gliela farà pagare. Felicia respinge la proposta di matrimonio di Marcos e l’uomo, distrutto, propone ad Anabel di tornare in Messico. Felicia chiede a Camino di partire con lei per Santander, ma la ragazza, ancora depressa e in collera con la madre, rifiuta la proposta.

