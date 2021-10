Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021: Dopo la rivelazione di Anabel al rinfresco, Ildefonso litiga con Camino e decide di rinchiudersi in casa per la vergogna. Marcos convince Felicia a restare a dormire a casa sua per aiutarla a recuperare le forze. Anabel chiede perdono a Camino, ma la ragazza non sembra intenzionata a perdonare né lei e né la madre. Marcos consola Felicia, che si sente responsabile per il disastroso matrimonio della figlia, e i due finiscono per baciarsi. Velasco dice a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle e per questo motivo la domestica viene licenziata.

Nonostante i buoni propositi, i Palacios continuano a discutere di politica e a bisticciare. Bellita sembra aver trovato un’idea originale per rendere la sua canzone più moderna. Felipe è ancora convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia, perciò confida a Liberto e Ramon di voler andare a Cuba per cercare Santiago e costringerlo a dire la verità una volta per tutte.

I vicini commentano il dramma di Ildefonso, Camino invece lo rassicura dicendogli che non lo lascerà solo. A casa dei giovani sposi si presenta il nonno di Ildefonso, che schiaffeggia suo nipote. Ramon si confida con Liberto e si dice preoccupato per i rapporti familiari che si stanno incrinando per colpa della politica. Bellita propone a Jacinto di inserire in una delle sue canzoni il richiamo da pastore. Il portinaio accetta con entusiasmo, anche se Servante cerca di dissuaderlo.

Genoveva chiede a Felipe di non andare a Cuba a cercare Santiago per portarlo ad Acacias a testimoniare all’appello; inoltre, gli confessa di essere ancora innamorata di lui. Javier Velasco assiste alla scena, trascina a casa Genoveva e la rimprovera per essersi umiliata. Sopraffatto dalla gelosia, poco dopo, Velasco decide di chiedere a Laura di assassinare Alvarez-Hermoso.

Durante un’accesa discussione, il marchese de Los Pontones minaccia Ildefonso di ripudiarlo se non rimedierà al grave torto fatto a Camino, e il giovane, pur reiterando alla moglie il proprio amore sincero, sembra aver preso una decisione definitiva. Fabiana e Servante regalano un braciere ad Alodia e Casilda e offrono loro un gustoso dolce per ringraziarle dell’aiuto nel concorso delle pensioni, ottenendo così il perdono delle domestiche.

