Un ritorno improvviso ad Acacias scombussolerà la vita di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady si troverà infatti ad avere nuovamente a che fare con il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), il quale era stato allontanato dal quartiere poco dopo la fine del processo sulla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernadez).

Ovviamente, la donna avrà il timore che l’uomo voglia parlare di tutti i suoi crimini allo “smemorato” marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), motivo per cui cercherà di impedirglielo…

Una Vita, news: Felipe e la “strana” perdita di memoria

Se avete avuto modo di leggere i nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela, sapete già che Felipe perderà la memoria dopo essere stato in coma a causa dell’avvelenamento subito da Laura Alonso (Agnes Llobet). Appena si risveglierà, l’Alvarez Hermoso darà l’impressione di avere completamente dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita, tant’è che riterrà Ramon Palacios (Juanma Navas) ancora responsabile della morte della moglie Celia (Ines Aldea).

Forte di questa “amnesia”, Genoveva cercherà fin da subito di isolare il marito, che sembrerà apprezzare i suoi modi cordiali e gentile. In particolar modo, l’avvocato si mostrerà felice quando la Salmeron le comunicherà che è sua moglie, tanto che – una volta che verrà dimesso – non avrà alcun problema ad andare ad abitare insieme a lei nell’appartamento principale di Acacias 38. Da questo momento in poi, partiranno però alcune stranezze…

Una Vita, trame: Genoveva assiste ad uno strano incontro tra Felipe e Laura

Eh sì: nel corso di un incontro, Felipe non farà fatica a perdonare Ramon, che per tutta risposta asserirà di fronte ad un attonito Liberto (Jorge Pobes) che il matrimonio tra Genoveva e l’Alvarez Hermoso era tra i più felici di calle Acacias. In quegli istanti, i telespettatori più attenti non potranno infatti fare a meno di notare alcuni sguardi complici tra Felipe e il Palacios Senior, cosa che darà modo di pensare che i due stiano eseguendo una vera e propria pantomima per ingannare Genoveva nel momento opportuno.

Come se non bastasse, la Salmeron si troverà ad assistere ad uno strano incontro, che avverrà nei pressi del chiosco di Marcelina (Cristina Platas), nel quale Felipe consegnerà a Laura una busta contenente del denaro. Quando chiederà spiegazioni, il legale risponderà semplicemente che intendeva ringraziare l’inserviente per come si è presa cura di lui nei giorni che ha trascorso in ospedale. I movimenti strani non si fermeranno qui…

Una Vita, spoiler: il ritorno del commissario Mendez

Ad esempio, una sera, Genoveva ritornerà a casa prima del dovuto e troverà il marito intento a chiacchierare con il commissario Mendez. Quest’ultimo specificherà di essere andato lì a trovare Felipe per sapere se si fosse ripreso del tutto dal coma e si mostrerà incredulo nel sapere che il suo amico ha dimenticato la sua ultima decade.

Tuttavia, la Salmeron non si berrà questa spiegazione e, in un teso faccia a faccia, avrà modo di capire che Mendez la ritiene ancora responsabile dell’assassinio di Marcia, nonostante l’assoluzione avvenuta.

Comunque sia, i tanti intrighi lasceranno poi spazio ad un nuovo mistero, dato che Genoveva avrà presto la sensazione che qualcuno la stia seguendo. Ed effettivamente sarà proprio così… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

