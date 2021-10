Nel nostro post odierno dedicato alle anticipazioni della telenovela Una Vita torniamo ad occuparsi di un personaggio che, fino ad ora, si è sempre mosso nell’ombra, dando però l’impressione di nascondere qualcosa. Parliamo di Soledad Lopez (Silvia Marty), la domestica di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Nelle puntate in onda nelle prossime settimane, la donna arriverà addirittura a rovistare a casa del suo signore… ma per quale motivo?

Una Vita, news: Soledad è gelosa del matrimonio tra Felicia e Marcos?

Questa nuova storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui Soledad scoprirà da Anabel (Olga Haenke) che Marcos ha contratto matrimonio con Felicia Pasamar (Susana Soleto) durante una trasferta lontana da Acacias.

Anche se si metterà fin da subito al servizio dell’ex proprietaria del Nuovo Secolo XX, ormai ceduto a Sabina (Ana Goya) e a Roberto Olmedo (Miguel Larranaga), sarà chiaro che la Lopez è infastidita dalla felicità raggiunta dal Bacigalupe Senior e, in più di una circostanza, si soffermerà in segreto ad osservare la quotidianità dell’uomo al fianco della neo-consorte.

Tuttavia, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito all’arrivo in città dei fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). Figli di Salustiano, il socio messicano di Marcos, i due parenti prenderanno una casa in affitto da Liberto (Jorge Pobes) e, attraverso un dialogo, sveleranno al pubblico che intendono vendicarsi dei Bacigalupe per tutto il male ha fatto loro.

Una Vita, trame: Marcos, Aurelio e la conversazione origliata da Anabel

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Aurelio deciderà fin da subito di giocare a carte scoperte con Marcos e, dopo essersi presentato a casa sua, gli consegnerà una lettera scritta dal padre Salustiano.

A quel punto, Bacigalupe abbandonerà il lato mite, che l’ha contraddistinto fin dal suo arrivo ad Acacias, e si farà minaccioso con il Quesada, sottolineando di essere in possesso di una pistola che non esiterà ad utilizzare qualora proprio Aurelio dovesse continuare ad infastidire sia lui e sia Anabel.

Fatto sta che tale conversazione verrà origliata, ovviamente di nascosto, da Soledad. Approfittando di una cena fuori tra Marcos e Felicia, mantenuta all’oscuro di tutto quanto, la Lopez si renderà così protagonista di un’azione piuttosto strana…

Una Vita, spoiler: Soledad rovista tra le cose di Marcos e…

Eh sì: l’inserviente inizierà a rovistare nervosamente tra le cose di Marcos finché non troverà la pistola menzionata dall’uomo durante il litigio con Aurelio. Dopo essersi chiesta per quale motivo il suo signore sia munito di un’arma, Soledad avrà modo di leggere anche un telegramma arrivato al Bacigalupe, dal quale sarà chiaro che il governo messicano vuole che paghi un enorme debito.

Insomma, la Lopez scoprirà un segreto scottante di Marcos. Resta quindi da capire come deciderà di utilizzarlo e sopratutto per quale motivo ha fatto il possibile per venirne a conoscenza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

