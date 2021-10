Un nuovo e pericoloso nemico scombussolerà la vita di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Dopo aver sposato Felicia Pasamar (Susana Soleto), il padre dell’impertinente Anabel (Olga Haenke) dovrà vedersela con l’arrivo ad Acacias dei fratelli Natalia (Astrid Janer) e Aurelio Quesada (Carlos De Austria).

Da quel momento in poi, il Bacigalupe Senior non potrà stare affatto tranquillo. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Aurelio e Natalia arrivano ad Acacias

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che i primi personaggi ad interagire con Natalia e Aurelio Quesada saranno i coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larannaga), ossia i nuovi proprietari del ristorante Nuovo Secolo XX.

In cerca di un posto dove cenare, i due fratelli chiederanno se sia possibile avere un tavolo e si renderanno protagonisti di un diverbio con gli stessi Olmedo che, per causa ancora misteriose, chiuderanno il locale all’orario di cena per fare dei lavori top secret nella cantina dello stesso.

Comunque sia, grazie al suo carattere burbero, alla fine Aurelio riuscirà a mangiare, così come Natalia, nel ristorante di Sabina e Olmedo e, al termine della cena, sottolineerà che è finalmente arrivata l’ora per Marcos di pagare per tutto il male che ha fatto alla sua famiglia quando si trovava in Messico.

Una Vita, spoiler: Marcos minacciato da Aurelio

Tutto questo, quindi, a quali tipi di risvolti porterà? Occhio a quello che succederà nel corso di un acceso incontro tra Marcos e Aurelio. Quest’ultimo deciderà infatti di presentarsi in casa del Bacigalupe e, con fare minaccioso, vorrà consegnargli una lettera scritta dal padre Salustiano, ossia il vecchio socio messicano dell’uomo.

A quel punto, Marcos mostrerà un lato minaccioso mai mostrato fino ad ora con nessun altro e, oltre a dare l’impressione di essere disposto a bruciare la missiva piuttosto che a leggerne il contenuto, caccerà in malo modo il Quesada dal suo appartamento.

Insomma, la situazione tra i due interlocutori si farà abbastanza tesa ma i veri problemi saranno appena cominciati…

Una Vita, trame: Natalia si fa vedere da Anabel e…

In particolar modo, bisognerà fare attenzione all’atteggiamento apparentemente opposto di Natalia, la quale aggancerà in strada Anabel e, oltre a sottolineare di essere felice di rivederla, le farà presente che è in città per fare un viaggio in solitaria in diverse zone dell’Europa.

In pratica, la Quesada nasconderà alla Bacigalupe di essere arrivata in compagnia del fratello Aurelio. Ma per quale motivo?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che Natalia, appena resterà da sola con Aurelio, mostrerà il suo vero volto ed etichetterà Anabel come una ragazza vuota e superficiale, che comunque deve mantenere vicina a sé per dare il via alla loro personale vendetta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

