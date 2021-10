Una vita: chi è ARIA BEDMAR, che interpreta Camino Pasamar

Grazie alla sua storia con la pittrice Maite Zaldua, il personaggio di Camino è diventato uno dei più amati della soap opera Una Vita. La travagliata relazione tra le due donne ha appassionato migliaia di telespettatori che hanno empatizzato con la giovane Pasamar, costretta dalla madre a sposare controvoglia il marchese (nonché reduce di guerra) Ildefonso Cortes pur di salvare le apparenze ed evitare uno scandalo all’interno del quartiere.

Un matrimonio, quello tra Camino e Ildefonso, nato senza ardore e non privo di segreti, che fin dall’inizio ha insospettito i vicini di Acacias (in particolare Anabel Bacigalupe, incuriosita dall’anomala mancanza di intimità tra i due novelli coniugi). Nel cuore di Camino è però rimasta sempre viva la passione per Maite: nonostante le avversità, le due non hanno mai smesso di lottare per poter vivere liberamente e senza paura il loro amore e ben presto potrebbero vedere realizzato il loro desiderio!

Ad interpretare Camino Pasamar nella telenovela Una Vita è l’attrice spagnola Aria Bedmar, nata ad Almeria, in Andalusia, il 1° dicembre del 1994. Cresciuta in un ambiente artisticamente attivo (il padre era un attore amatoriale locale), fin dall’infanzia Aria ha coltivato la passione per la recitazione. Diplomatasi alla scuola di danza, musica e teatro di Roquetas de Mar, debutta nel mondo dello spettacolo nel 2013 grazie al cortometraggio Lejos, a cui segue nel 2015 Mensaje Prohibido e nel 2018 Dat.

L’anno seguente coincide con l’esordio della Bedmar sul piccolo schermo nella serie TV Desde Dentro, che le permette di diventare un volto familiare al pubblico iberico. Nello stesso anno presta il volto a Elis Nerin nel thriller poliziesco La caccia – Monteperdido, sbarcando per la prima volta fuori dai confini nazionali. Il massimo della popolarità arriva nel 2020, quando RTVE la sceglie per impersonare Camino nella soap Acacias 38 (ovvero Una vita). Le ultime fatiche dell’artista sono datate 2021 nelle fiction La cuoca di Castamar e Los herederos de la tierra.

Divenuta una vera e propria icona LGBT per aver interpretato la ribelle e anticonformista Camino Pasamar, Aria Bedmar è da sempre impegnata nella lotta alle discriminazioni di genere, prestando il suo volto per numerose campagne contro l’omofobia. Dichiaratamente omosessuale, l’attrice è stata legata sentimentalmente dal 2009 al 2021 alla cantante rock Kenzy Loevett, con la quale ha convolato a nozze nel 2019 e divorziando due anni dopo, mettendo fine a una relazione di dodici anni.

Oltre alla recitazione, l’artista è anche un’apprezzata cosplayer, come dimostrano i numerosi scatti pubblicati su Instagram che la ritraggono con costumi e trucchi decisamente particolari. Tra le sue passioni c’è anche lo studio delle lingue straniere e il teatro: sul palcoscenico ha infatti recitato in numerose opere, tra le quali ricordiamo: Papanú y sus amigos, Cabaret Maldito: Circo de los Horrores, Megara e Medias Puri: The Secret. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

