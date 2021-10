Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, una storica dama lascerà definitivamente il programma dopo aver trovato l’amore. Parliamo di Angela Paone, che dopo numerose delusioni ha finalmente conosciuto un uomo che la fa stare bene e con cui ha deciso di provare a creare una storia lontano dalle telecamere.

Il cavaliere in questione è Antonio, conosciuto nelle ultime settimane e con il quale Angela ha subito stretto un feeling particolare. Padre di tre figli, Antonio si è sempre detto in cerca di una donna forte ed estroversa, caratteristiche in cui si rispecchia appieno la nostra Angela.

E così, tra lo stupore di pubblico e opinionisti, Antonio ha deciso di proporre alla dama di uscire dalla trasmissione: una scintilla scattata subito tra i due corteggiatori, che non hanno perso tempo nel decidere di abbandonare la trasmissione, segnale di un sentimento profondo e genuino che adesso dovrà germogliare nella vita reale.

Tante lacrime invece per Gemma Galgani e Ida Platano, che, nel momento del ballo della nuova coppia (sotto una pioggia di petali rossi) sono esplose in un lungo pianto d’emozione che non è passato inosservato agli occhi di Tina Cipollari, la quale ha commentato con ironia le lacrime delle due dame del parterre…

