Molti telespettatori di Uomini e donne hanno notato che per la prima volta dopo tantissimo tempo Gemma Galgani ha trovato un uomo che la fa sorridere e stare bene senza avere apparentemente secondi fini. In questi ultimi giorni, la dama torinese ha approfondito la conoscenza con Costabile, un nuovo cavaliere del parterre che non ha mai nascosto di provare una forte attrazione, a quanto pare ricambiata, per la donna.

È una frequentazione iniziata sotto i migliori auspici e fin qui proseguita senza ostacoli, dove c’è stato spazio anche per un tenero bacio fra i due, desiderosi di conoscersi l’un l’altro e di testare al meglio il loro rapporto.

Nelle prossime puntate della trasmissione, Gemma avrà nuovamente da ridire sul comportamento di Tina Cipollari, che come al solito non mancherà di bacchettare in pubblico la sua acerrima nemica. La Galgani teme che l’atteggiamento dell’opinionista possa allentare Costabile da lei, ma è un timore rivelatosi in seguito infondato, visto che tra la Galgani e il suo nuovo partner ci sarà un bacio record di ben sedici minuti (secondo il calcolo della donna).

Tina, comunque, continuerà a essere scettica sul proseguimento di questo rapporto appena nato, ma le parole dell’opinionista non scalfiranno minimamente Costabile, che prima si dichiarerà innamorato di Gemma e poi le dedicherà la romantica canzone di Gino Paoli “Una lunga storia d’amore”.

