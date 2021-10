Nella puntata del 27 ottobre di Uomini e Donne, il pubblico ha potuto conoscere finalmente i dettagli sulla frequentazione tra Ida Platano e Fabio, il nuovo corteggiatore con il quale la donna sta cercando di mettersi alla spalle la turbolenta storia con Marcello Messina.

Insieme al cavaliere romano, Ida ha dichiarato di aver trascorso dei momenti molto belli, grazie anche al buon cuore dell’uomo che ha offerto alla dama dei dolci siciliani durante la loro passeggiata per le vie della Capitale. Un rapporto iniziato benissimo che però, secondo le ultime anticipazioni, non sarà esente da scossoni nelle prossime puntate del dating show dei sentimenti di Canale 5.

Eh sì. Sembra proprio che la Platano, dopo alcune settimane di conoscenza, abbia cominciato a manifestare un certo malumore al fianco di Fabio, finendo per allontanarlo progressivamente.

In studio la decisione di Ida non verrà presa affatto bene: la donna infatti verrà letteralmente subissata dalle critiche, colpevole di utilizzare lo stesso copione con tutti gli uomini che frequenta. La dama, svilita dalle numerose critiche, abbandonerà più volte le studio, omettendo i dettagli sulle cause della sua crisi con Fabio.

Riusciranno i due a riappacificarsi?