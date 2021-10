Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, protagonista sarà la tronista Roberta Giusti, che attualmente si sta frequentando con diversi pretendenti scesi in studio per corteggiarla.

Procede, sia pure con alcune turbolenze, il rapporto di Roberta con Luca. Quest’ultimo però non ha apprezzato la scelta della donna di lasciarlo a casa per andare in esterna con Tommaso, con il quale la ragazza ha anche deciso di ballare preferendolo al corteggiatore romano, sempre più irritato dal comportamento della Giusti. Roberta si è inoltre avvicinata anche a Samuele, una new entry del parterre che ha subito colpito la tronista.

Riguardo al trono over, è sempre più travagliato il percorso di Isabella Ricci all’interno del programma. Oltre ai soliti attacchi provenienti dalla rivale Gemma Galgani, la donna adesso deve fare i conti anche con le critiche dell’opinionista Gianni Sperti, che nelle ultime puntate ha iniziato ad attaccare la dama, rea di aver rotto per futili motivi la sua frequentazione con il cavaliere Michele.

Come riportano le anticipazioni, Isabella non si è presentata alle nuove registrazioni della trasmissione, facendo sorgere il dubbio che abbia definitivamente abbandonato Uomini e Donne. Sarà vero?