Saranno ricche di colpi di scena le prossime puntate di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Protagonista delle vicende sarà Marcello Messina, che in questi giorni ha iniziato a frequentare Marika, fresca di rottura con Armando Incarnato. Il cavaliere si è detto molto preso nei confronti della donna, che, al contrario, dichiarerà di non essere attratta fisicamente da lui. A sorpresa, Marcello si dirà disposto a continuare la frequentazione con Marika, sperando che in futuro anche in lei possa scoccare la scintilla.

Per l’occasione interverranno anche altri cavalieri del parterre, tra cui Mario – che si dirà contrariato dal modo in cui Marcello ha trattato precedentemente Ida Platano – e Armando, il quale accuserà Marika di essere nel programma solo per ottenere visibilità e di avergli fatto perdere di conseguenza solamente tempo durante la loro breve conoscenza.

In seguito, Marcello scoppierà in una improvvisa crisi di pianto che insospettirà non poco Gianni Sperti, stranito dalla fragilità emotiva del Messina. L’opinionista inizierà dunque a covare dei dubbi sulla reale situazione sentimentale dell’uomo, arrivando addirittura a insinuare che Marcello possa essere già impegnato fuori dal programma. Alle accuse di Sperti, il corteggiatore risponderà dicendo di essere ancora molto provato dalla fine della storia con la sua ex compagna, con la quale era stato fidanzato per pochi mesi: una risposta che sembrerà placare almeno temporaneamente gli interrogativi di Gianni, che consiglierà all’uomo di fare chiarezza con i propri sentimenti.

Non è mancato il pungente intervento dell’opinionista Tina Cipollari, che, ironicamente, offrirà al cavaliere un rotolo di carta per asciugare le lacrime. Alla fine a consolare Marcello sarà Ida Platano, la quale correrà a consolarlo senza pensarci un attimo. Ci sarà spazio per un ritorno di fiamma tra i due? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.