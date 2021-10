A Uomini e donne, anche Roberta Giusti ha ormai cominciato ad approfondire le conoscenze con i suoi corteggiatori, intenzionati a rubare il cuore della bella tronista.

Come vedremo nelle prossime puntate, la donna inizierà a fare sul serio con i ragazzi del parterre, in particolare con due spasimanti che in queste settimane abbiamo imparato a conoscere molto bene. Si tratta di Luca Salatino e Samuele Carniani, gli unici due pretendenti che hanno saputo tenere testa alla caparbia tronista, rimasta ammaliata da entrambi, tanto affascinanti quanto diversi.

Roberta al momento sembra nutrire un affetto particolare verso Samuele, accentuato anche dal feeling caratteriale creatosi tra i due. Questo rapporto speciale è andato rafforzandosi sempre di più con il passare dei giorni, trovando il suo apice nel tenero bacio che la Giusti e il corteggiatore aretino si sono scambiati durante l’ultima esterna, vissuta da entrambi con molto trasporto.

Il sentimento di Roberta nei confronti di Samuele non è passato inosservato al suo rivale Luca: il pretendente originario di Roma, apparso da sempre molto sensibile, è infatti scoppiato in lacrime nel vedere i dettagli dell’esterna di Samuele e Roberta, mostrando poi (durante il confronto con la donna) tutto il suo malcontento per essere stato trattato dalla Giusti come una seconda scelta.

Seppur impietosita dal pianto di Luca, Roberta non ha manifestato la volontà di recuperare il suo corteggiatore, uscito nel frattempo dallo studio e che quindi ha vissuto il suo momento di sconforto in completa solitudine.

Sarà davvero finita tra loro? Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne per scoprire come evolverà la storia.