Protagonista assoluto della nuova registrazione di Uomini e donne è stato il tronista Matteo, che negli scorsi giorni è uscito in esterna con Noemi e Francesca. Con la prima ha trascorso dei momenti molto intensi: la donna infatti si è teneramente confidata con il Fioravanti, raccontandogli dei commoventi dettagli sul suo rapporto con la nonna, da poco deceduta. Con Francesca invece c’è stato decisamente meno trasporto, vista anche la minore confidenza creatasi tra i due, che non hanno avuto il tempo di approfondire la loro frequentazione.

In studio, Francesca, resasi conto della mancanza di sentimenti del tronista nei suoi confronti, ha deciso di abbandonare la trasmissione, a cui è seguita a ruota l’auto-eliminazione di Valentina, risentita per non essere stata portata in esterna dall’uomo.

Nel frattempo, Matteo è scoppiato in lacrime durante una vera e propria crisi di nervi, causata anche dall’intensa uscita vissuta con Noemi, che immediatamente è corsa a consolare il ragazzo. Alla fine, dopo un lungo tira e molla, Matteo ha clamorosamente deciso di fare la sua scelta definitiva, giurando amore eterno a un’emozionatissima e incredula Noemi, che non ci ha pensato due volte a dire sì al Fioravanti.

Tanta delusione invece per Martina, unica pretendente rimasta in studio, che non ha potuto far altro che prendere atto della scelta di Matteo, che adesso potrà vivere lontano dalle telecamere la sua storia con Noemi Baratto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.