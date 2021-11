Albano Carrisi, la sua vita diventerà una fiction per Rai 1!

La vita di Albano Carrisi diventerà una fiction in quattro puntate! A rivelarlo è lo stesso artista salentino in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi nella quale ha svelato che il progetto è stato affidato a Publispei.

Leggi anche: BLANCA fiction Rai 1: cast, trama, anticipazioni della serie tv con Maria Chiara Giannetta

Secondo il cantante, la serie – la cui sceneggiatura dovrebbe essere già in fase di scrittura – racconterà la sua storia partendo fin dall’infanzia trascorsa in un piccolo paesino di campagna, passando per la sua vita privata accanto alla moglie Romina Power e ai loro quattro figli, fino al grande successo ottenuto grazie alla sua voce potente.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per quanto riguarda il titolo della fiction biografica destinata a Rai 1, Albano avrebbe già in mente un titolo: Al Bano – Una vita da romanzo. Ciò perché “Nella mia vita c’è stato veramente tutto e di tutto: vittorie, sconfitte, drammi, malattie, dalla prostata all’infarto, passando per l’ischemia e l’edema alle corde vocali. Ma non mi sono mai arreso“.

Ancora non sono stati scelti gli attori che porteranno sul piccolo schermo l’intensa vita del cantante di Cellino San Marco, una scelta che secondo l’artista “va fatta con estrema cura, per passare dall’adolescenza all’età matura“.

Ovviamente, prima di arrivare sul set, Albano dovrà supervisionare il testo e nel caso autorizzare l’inizio delle riprese. Insomma, si tratta di un progetto ancora in fase embrionale che però ha tutte le carte per poter vedere la luce nel prossimo futuro dell’ammiraglia di Stato. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.