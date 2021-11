Una nuova puntata della fase pomeridiana del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 14 novembre 2021 alle 14.00 su Canale 5. Dal momento che la registrazione è stata già effettuata, in questo post vi racconteremo ciò che succederà.

Come ormai è consuetudine, ogni settimana un artista del panorama italiano è chiamato a stilare una classifica di gradimento per quanto riguarda i cantanti. Nella puntata che vedremo domenica, protagonista sarà J-Ax, il quale, dopo aver ascoltato le singole esibizioni dei cantanti, deciderà di premiare LDA e invece di mettere agli ultimi tre posti Tommaso, Alex e Simone. Questi tre, nel corso delle prossime puntate in daytime o nella prossima pomeridiana, andranno in sfida.

E, a proposito di sfide, domenica ne vedremo tre: due del circuito canto e una per quanto riguarda il ballo. I cantanti ad andare in sfida saranno LDA e Ale. Se il primo riuscirà a vincerla, la seconda purtroppo dovrà abbandonare la scuola e al suo posto entrerà come concorrente ufficiale un cantante di nome Andrea. Per il ballo invece al centro della competizione vedremo Guido, che risulterà essere vincitore. Tutti gli altri allievi, sia di canto sia di ballo, vedranno confermata la loro presenza all’interno della trasmissione.

Ospiti di puntata l’ex allievo Aka7even, che presenterà il suo prossimo singolo, e appunto J-Ax. Questo e molto altro succederà nella puntata di domenica 14 novembre alle 14.00 sulla rete ammiraglia Mediaset. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.