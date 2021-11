Domenica 21 novembre 2021 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Essendosi già svolta la registrazione, in questo articolo vi sveleremo cosa accadrà.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 6, anticipazioni puntata di venerdì 19 novembre

Trionfo assoluto di Tommaso Cesana, vittorioso nella sfida a tre che lo vedeva contrapposto a Simone e ad Alex. Per questa settimana eccezionalmente la classifica è stata stilata dai professori e non, come di consueto, dalla special guest star di giornata. In testa alla graduatoria si è piazzato Luigi, mentre agli ultimi posti – e dunque costretti allo spareggio – sono stati collocati LDA (a causa dello zero di Anna Pettinelli), Simone e il nuovo arrivato Andrea.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La puntata ha visto altresì la convincente vittoria di Carola Puddu, che si è aggiudicata la Oreo Challenge. Anche nello speciale di domenica assisteremo al classico gioco dei palloncini e questa volta gli apprezzamenti saranno rivolti principalmente ai professori e alla ballerina professionista Elena D’Amario. Da segnalare il singolare messaggio biglietto di Lorella Cuccarini indirizzato a Raimondo Todaro, nel quale la showgirl ha manifestato tutta la sua invida verso Alessandra Celentano, colpevole suo malgrado di aver danzato una bachata con il ballerino. Per farsi perdonare, Todaro ha invitato la Cuccarini a ballare una rumba insieme e Lorella non se l’è lasciato chiedere due volte.

Vittorie nelle sfide infine anche per Alex, Nicol e Dario. Malumore da parte di Rudy Zerbi, che non ha apprezzato la performance di Simone e avrebbe chiesto il reintegro immediato nella scuola della sfidante di Tommaso. Non si registrano inoltre eliminazioni per questa puntata del talent show, data la conferma della maglia per tutti gli alunni. Tutto questo e non solo nella prossima puntata di Amici, che andrà in onda domenica 21 novembre a partire dalle 14 su Canale 5.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.