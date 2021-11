BEAUTIFUL, anticipazioni puntata 10 novembre: ERIC lascia QUINN

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 10 novembre 2021:

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dal 15 al 20 novembre 2021

Eric (John McCook) non pensa che Quinn (Rena Sofer) sia cambiata o che sarà mai in grado di cambiare davvero. Non potendo perdonarla, decide di lasciarla.

Dopo aver informato Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) della possibilità di far annullare il loro divorzio, Carter (Lawrence Saint-Victor) viene messo in guardia dallo stilista su Zoe (Kiara Barnes).

Tra Zoe e Zende (Delon de Metz) sembra intanto esserci un interesse.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)