Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021: Liam, a casa di Steffy, esprime tutta la sua diffidenza nei confronti di Finn; poi torna preoccupato da Hope, ma lei lo invita a riflettere: la sua è gelosia. Steffy, affascinata dalle premure di Finn nei suoi confronti e per il modo in cui rassicura Kelly, lo bacia appassionatamente.

Finn è felice di aver incontrato Steffy. L’unico suo rammarico rimane l’atteggiamento ostile di Liam, ma Steffy, anche in presenza di Thomas, ribadisce che Liam dovrà farsene una ragione perché lei intende stare con Finn.

Hope si è accorta dell’atteggiamento di Liam e gli chiede di lasciar vivere a Steffy la propria vita. Intanto Zoe flirta con Zende.

Zoe è indecisa se trasferirsi a casa di Carter perché forse prova qualcosa per Zende. Steffy dice a Finn che lo ama. Hope chiede a Liam di concentrarsi sulla loro famiglia e fare un passo indietro, permettendo a Steffy di vivere la sua vita senza condizionamenti e poter frequentare Finn.

Mentre Steffy e Finn si dichiarano il loro amore, sopraggiunge Liam che però stavolta non ha cattive intenzioni: è venuto a scusarsi per il suo comportamento passato e a comunicare ai due che accetta il loro legame. Nel frattempo Zende corteggia Zoe. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

