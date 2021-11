Nel 2019, dopo diversi anni nei quali la festività del Ringraziamento era stata portata in scena a Beautiful, gli autori avevano deciso di relegare la festività (così come il Natale) “off screen”, lasciando che i personaggi parlassero delle celebrazioni vissute insieme senza però mostrarcele, anche perché la crisi tra Ridge e Brooke Forrester attorno a Thomas lasciava poco spazio per momenti felici di vita familiare.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 19 novembre: FINN ribatte alle critiche di LIAM

Nel 2020 è stata invece la pandemia a mettersi in mezzo: il rigido protocollo di distanziamento sociale adottato dalla produzione ha impedito di creare situazioni che coinvolgessero contemporaneamente troppi personaggi sul set. Dunque, niente Ringraziamento e un episodio natalizio ridimensionato con un ristretto gruppo di volti del cast.

Ora, nel 2021, le cose almeno nella fittizia realtà narrata da Beautiful sono tornate alla normalità: i personaggi sono di nuovo vicini, ci sono baci e abbracci (che non richiedono controfigure, trucchetti di ripresa o il ricorrere ai partner di vita degli attori) e, quindi, si può tornare a mettere in scena le affollate tavolate di una volta. O quasi.

Eh sì: stavolta, nelle puntate americane, si dirà addio al banchetto di Eric Forrester e al gioco del “menziona qualcosa di positivo sul commensale che ti sta a fianco”. Quest’anno, insomma, si cambia.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Le anticipazioni dagli Stati Uniti, infatti, segnalano che Ridge e Brooke daranno una festa per Hope, Liam, Steffy, Finn, Paris e Zende. Sarà un ultimo momento di armonia?

A tal proposito c’è da dire che la situazione in casa sembra iniziare a caricarsi di tensione per la caparbietà di Hope di voler includere nella vita della sua famiglia il padre Deacon Sharpe, che merita una seconda chance come genitore e la possibilità di essere un nonno per Beth e Douglas. Tale decisione entra però in contrasto col rifiuto di Ridge di ammettere nelle loro vite un uomo che riporterà solo guai come in passato. E Brooke, ovviamente, si trova nel mezzo…

Il Ringraziamento si terrà dunque a casa loro? Non è detto: vista la tendenza sempre più al risparmio nell’offerta di set, è anche possibile che gli sceneggiatori trovino una qualche scusa affinché la ciurma si riunisca comunque nella sala da pranzo di Eric. Staremo a vedere!

Deacon invece, nonostante avesse giurato che non avrebbe più avuto a che fare con Sheila Carter, festeggerà proprio con quest’ultima per dimostrare le proprie buone intenzioni. I due, rancorosi con i Forrester (colpevoli di tenerli lontani nel giorno del Ringraziamento da Hope e Finn e dai loro nipoti), consumeranno un pasto cinese take away, fantasticando su come sarebbero le loro vite se fossero liberi di frequentare le rispettive discendenze.

Gli autori fanno sapere che sarà qualcosa di leggero e divertente, che possa celebrare con un tocco di commedia la festività prima che le storie riprendano con il loro carico di dramma. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.